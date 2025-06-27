Нанимают девушек из Африки: как Россия расширяет производство "Шахедов"

Шахеды

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Россия значительно нарастила производство беспилотников-камикадзе Shahed-136, чтобы поддерживать ночные атаки по Украине. Центром производственной мощности стала специальная стремительно расширяющаяся зона «Алабуга» в Татарстане.

Об этом пишет Le Monde.

По данным расследования, над производством этого арсенала «для террора и разрушений» работают сотни молодых африканских девушек из Мали, Уганды, Камеруна, Зимбабве и других стран. Чтобы решить проблему дефицита рабочей силы из-за военных контрактов россиян, ОЭЗ набирает иностранцев 18–22 лет с минимальной подготовкой — достаточно знать около 100 российских слов и иметь паспорт.

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В производственном комплексе, финансируемом правительством Татарстана, используют китайские электронные компоненты, проходящие через новый логистический центр «Дэн-Сяопин» с прямым железнодорожным сообщением с Китаем. Завод активно модернизируется: к 2025 году его площадь удвоится, появятся защищенные ангарные блоки противодействия дронам.

Эксперт Юрий Федоров называет такую практику эксплуатацией: «Это может быть форма мошеннической эксплуатации… принудительного труда».

Многие работницы попадают в ужасающие условия — долгие изменения, контроль и психологическое давление. Они боятся нарушить контракт, поскольку вынуждены возмещать расходы компании (билеты, уроки русского языка, жилье).

Украинский военный аналитик Михаил Самусь считает, что Кремль целенаправленно использует дешевый труд по росту производственного потенциала Shahed: «Это позволит им производить беспилотники массово и по низкой цене».

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Массовые атаки, на которые РФ выпустила около 3000 дронов в июне — 10% всех Shahed за три года войны — демонстрируют, насколько масштабными стали эти потоки.

Режим идеологического сотрудничества включает рекламную кампанию в африканских странах и вербовку через соцсети и инфлюансеров. Зарплата составляет 426–681 евро в месяц — значительно больше средних доходов родных стран работниц, впрочем, прав на трудовую защищенность у них нет.

Недавний визит главы российского Совбеза Сергея Шойгу в Северную Корею может указывать на планы по расширению подобных дроностроительных схем за рубежом.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявил, что Россия активно использует дроны-камикадзе «Шахед» для ударов по мирным городам Украины и имеет достаточно ресурсов для ежедневных обстрелов.

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По его словам, РФ уже применяет шестое поколение этих беспилотников, отличающихся более высокой скоростью, увеличенной высотой полета и более мощной боевой частью. Такие дроны сложнее выявлять и уничтожать, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).