Почему дроны-перехватчики не способны полностью остановить атаки "Шахедов": эксперт объяснил

ПВО / © ТСН

Реклама

Украина активно развивает систему борьбы с российскими беспилотниками, в том числе с помощью дронов-перехватчиков. Однако эти средства не смогут самостоятельно решить проблему массовых атак «Шахедов».

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный предупреждает в эфире Radio NV.

Он отметил, что у общества есть завышенные ожидания от БПЛА-перехватчиков. По его словам, хотя они и дешевы (в среднем около $1000) и относительно просты в освоении, их возможности ограничены.

Реклама

«У нас есть такой оптимизм… Все считают дроны-перехватчики серебряным шаром. Но это не так», — подчеркнул эксперт.

Среди преимуществ перехватчиков-дронов он назвал быстрое обучение пилотов и доступную стоимость. Однако эффективность таких дронов ограничивается погодными условиями, в частности, снегом, туманом, ветром или дождем.

Кроме того, для эффективного использования перехватчиков нужна разветвленная система радаров, сложных и дорогостоящих в производстве — стоимость одного начинается от 700 тысяч евро.

«Такие дроны отлично работают против медленных разведывательных БПЛА — типа Zala или Орланы. Но когда речь идет о скоростных „Шахедах“, они уже не так эффективны», — пояснил Нарожный.

Реклама

Он добавил, что РФ постоянно модернизирует свои ударные дроны, в частности устанавливает на них более мощные четырехтактные двигатели, что значительно повышает скорость полета и затрудняет перехват.

По словам эксперта, это направление важно развивать, но Украина не должна рассчитывать на них как на универсальное средство противовоздушной обороны. Только комплексный подход, включающий современные радары, ПВО и другие технологии, позволит эффективно противодействовать массированным атакам дронов со стороны России.

Напомним, по словам эксперта по авиации, в Украине есть 6-8 разработок таких дронов-перехватчиков.

По его словам, это самый экономный вариант защиты, ведь стоимость сбития дрона с помощью ракет слишком высока и истощает ресурсы страны.

Реклама

Украинские дроны-перехватчики, по словам Криволапа, стоят всего 15-20 долларов и запускаются с земли. Они поднимаются на нужную высоту, где находятся враждебные Шахеды, и уничтожают их разными способами: либо тараном, либо подрывом на близком расстоянии. Эти перехватчики оснащены разными системами наведения — инфракрасной, тепловизионной, FPV и т.д.