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Почему дроны-перехватчики не способны полностью остановить атаки "Шахедов": эксперт объяснил
БПЛА-перехватчики — эффективный, но ограниченный инструмент борьбы с БПЛА противника. Для надежной защиты требуются радары и комплексный подход.
Украина активно развивает систему борьбы с российскими беспилотниками, в том числе с помощью дронов-перехватчиков. Однако эти средства не смогут самостоятельно решить проблему массовых атак «Шахедов».
Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный предупреждает в эфире Radio NV.
Он отметил, что у общества есть завышенные ожидания от БПЛА-перехватчиков. По его словам, хотя они и дешевы (в среднем около $1000) и относительно просты в освоении, их возможности ограничены.
«У нас есть такой оптимизм… Все считают дроны-перехватчики серебряным шаром. Но это не так», — подчеркнул эксперт.
Среди преимуществ перехватчиков-дронов он назвал быстрое обучение пилотов и доступную стоимость. Однако эффективность таких дронов ограничивается погодными условиями, в частности, снегом, туманом, ветром или дождем.
Кроме того, для эффективного использования перехватчиков нужна разветвленная система радаров, сложных и дорогостоящих в производстве — стоимость одного начинается от 700 тысяч евро.
«Такие дроны отлично работают против медленных разведывательных БПЛА — типа Zala или Орланы. Но когда речь идет о скоростных „Шахедах“, они уже не так эффективны», — пояснил Нарожный.
Он добавил, что РФ постоянно модернизирует свои ударные дроны, в частности устанавливает на них более мощные четырехтактные двигатели, что значительно повышает скорость полета и затрудняет перехват.
По словам эксперта, это направление важно развивать, но Украина не должна рассчитывать на них как на универсальное средство противовоздушной обороны. Только комплексный подход, включающий современные радары, ПВО и другие технологии, позволит эффективно противодействовать массированным атакам дронов со стороны России.
Напомним, по словам эксперта по авиации, в Украине есть 6-8 разработок таких дронов-перехватчиков.
По его словам, это самый экономный вариант защиты, ведь стоимость сбития дрона с помощью ракет слишком высока и истощает ресурсы страны.
Украинские дроны-перехватчики, по словам Криволапа, стоят всего 15-20 долларов и запускаются с земли. Они поднимаются на нужную высоту, где находятся враждебные Шахеды, и уничтожают их разными способами: либо тараном, либо подрывом на близком расстоянии. Эти перехватчики оснащены разными системами наведения — инфракрасной, тепловизионной, FPV и т.д.