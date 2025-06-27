В России подпольщики взорвали полицейский колледж

Взрыв возле полицейского колледжа в Ингушетии / © скриншот с видео

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В России прогремел взрыв возле здания полицейского колледжа в Назрани — крупнейшем городе Ингушетии. Ответственность за диверсию взяли на себя местные подпольщики, которые борются с российской оккупацией этой северо-кавказской республики, граничащей с Ичкерией (Чечней).

Об этом случае сообщает Astra, отметив, что местные власти пока не комментировали инцидент.

В результате взрыва, который произошел ночью, никто не пострадал, однако само здание учебного заведения получило повреждения.

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На опубликованных в социальных сетях фото видно выбитые стекла и поврежденный фасад.

Последствия взрыва в Назрани / © ASTRA

Ответственность за эту атаку взяла на себя подпольная организация «Вооруженные силы Галгайче», которая выступает против путинского режима и российского контроля в регионе. В соцсетях было опубликовано видео момента взрыва.

В своем заявлении подпольщики отметили, что целью атаки было здание, где проходят подготовку будущие сотрудники силовых структур России, в частности, МВД, Росгвардии и других силовых органов.

«С момента открытия в 2023 году этот колледж стал центром подготовки будущих карателей, которые учатся подавлять свободу собственного народа под видом „образования“, — говорится в обнародованном заявлении.

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Подпольщики также отметили, что при подготовке операции они учитывали близость объекта к гражданской инфраструктуре, поэтому было решено использовать взрывное устройство малой мощности, чтобы минимизировать возможные убытки и исключить жертвы среди мирного населения.

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