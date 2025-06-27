У Росії підпільники підірвали поліцейський коледж

Вибух біля поліцейського коледжу в Інгушетії / © скриншот з відео

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У Росії пролунав вибух біля будівлі поліцейського коледжу в Назрані — найбільшому місті Інгушетії. Відповідальність за диверсію взяли на себе місцеві підпільники, які борються з російською окупацією цієї північно-кавказької республіки, що межує з Ічкерією (Чеченею).

Про цей випадок повідомляє Astra, зазначивши, що місцева влада наразі не коментувала інцидент.

Внаслідок вибуху, який стався уночі, ніхто не постраждав, проте сам будинок навчального закладу отримав пошкодження.

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На опублікованих в соціальних мережах фото видно вибите скло та пошкоджений фасад.

Наслідки вибухі в Назрані / © ASTRA

Відповідальність за цю атаку взяла на себе підпільна організація «Збройні сили Галгайче», яка виступає проти путінського режиму та російського контролю у регіоні. У соцмережах було опубліковано відео моменту вибуху.

У своїй заяві підпільники зазначили, що метою атаки була будівля, де проходять підготовку майбутні співробітники силових структур Росії, зокрема, МВС, Росгвардії та інших силових органів.

«З моменту відкриття у 2023 році цей коледж став центром підготовки майбутніх карателів, які навчаються придушувати свободу власного народу під виглядом „освіти“, — йдеться у оприлюдненій заяві.

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Підпільники також наголосили, що під час підготовки операції вони враховували близькість об’єкта до цивільної інфраструктури, тому було вирішено використати вибуховий пристрій малої потужності, щоб мінімізувати можливі збитки та виключити жертви серед мирного населення.

Минулого року в нгушетії група із шести місцевих повстанців дала бій спецпідрозділу російської ФСБ у місті Карабулак.

Нагадаємо, нещодавно у російськійц республіці Удмуртія група силовиків намагалася затримати дезертира з військової частини. Той сховався у лісі і відстрілювався від переслідувачів.