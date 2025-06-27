Patriot для України: в ОП розповіли про перебіг перемовин зі США

Patriot / © соцмережі

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Питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot Сполученими Штатами Америки знову опинилося в центрі українсько-американських перемовин. А українська сторона отримала позитивні сигнали щодо можливості продажу цих систем Україні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає «Ми-Україна».

За словами посадовця, президент України неодноразово порушував питання Patriot під час прямих контактів з американською стороною, зокрема в телефонних розмовах із президентом США. Згодом обговорення продовжилося на міжвідомчому рівні — до процесу долучилися Міноборони та інші профільні органи.

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«Під час останньої зустрічі ми продовжили цю важливу розмову. Безумовно, позитивні сигнали були присутні. Навіть на пресконференції президент США чітко відповів на це питання», — зазначив Жовква.

Наразі робота триває на рівні фахівців, відповідальних за реалізацію таких рішень. В ОП наголошують: йдеться не просто про політичну підтримку, а про конкретну технічну та організаційну співпрацю.

Питання постачання Patriot стало особливо актуальним на тлі активізації ракетних атак Росії. Україна наголошує, що потребує додаткових систем ППО для захисту стратегічної інфраструктури та мирного населення.

Нагадаємо, директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський заявив, що Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot, якщо Іран більше не загрожуватиме Ізраїлю та американським базам на Близькому Сході.

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Якщо ситуація в Ірані затягнеться, отримання Україною цих систем протиповітряної оборони буде малоймовірним.

Також після саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.