Patriot для Украины: в ОП рассказали о ходе переговоров с США

Patriot / © соцмережі

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Вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot Соединенными Штатами Америки снова оказался в центре украино-американских переговоров. А украинская сторона получила положительные сигналы о возможности продажи этих систем Украине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает «Мы-Украина».

По словам чиновника, президент Украины неоднократно поднимал вопрос Patriot во время прямых контактов с американской стороной, в том числе в телефонных разговорах с президентом США. Впоследствии обсуждение продолжилось на межведомственном уровне — к процессу присоединились Минобороны и другие профильные органы.

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«Во время последней встречи мы продолжили этот важный разговор. Безусловно, положительные сигналы присутствовали. Даже на пресс-конференции президент США четко ответил на этот вопрос», — отметил Жовква.

Работа продолжается на уровне специалистов, ответственных за реализацию таких решений. В ОП отмечают: речь идет не просто о политической поддержке, а о конкретном техническом и организационном сотрудничестве.

Вопрос поставки Patriot стал особенно актуален на фоне активизации ракетных атак России. Украина подчеркивает, что нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты стратегической инфраструктуры и мирного населения.

Напомним, директор по коммуникациям при Украинском конгрессном комитете Америки Андрей Добрянский заявил, что Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot, если Иран больше не будет угрожать Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

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Если ситуация в Иране затянется, получение Украиной этих систем противовоздушной обороны будет маловероятным.

Также после саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.