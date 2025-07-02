Военная помощь из США: что на самом деле происходит с поставками

Минобороны Украины

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В Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство запросило телефонную консультацию с партнерами из США.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок, — говорится в сообщении.

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Министерство обороны отмечает, что официальных сообщений об остановке или изменении графиков не поступало и проводит детальную проверку каждого элемента поставки. С целью получения более полной информации Министерство обороны Украины инициировало телефонный разговор с коллегами из Соединенных Штатов для уточнения всех деталей по поставкам. Результаты этих контактов будут обнародованы дополнительно на официальном уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время в Украине обращают внимание на то, что отдельные лица, которые сейчас публично комментируют ситуацию, по объективным причинам не обладают полной и достоверной информацией. Поэтому украинская сторона призывает обращаться только к официальным и проверенным источникам информации, чтобы избежать недоразумений и распространения недостоверных данных.

Сообщается, что для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи, особенно в части укрепления систем противовоздушной защиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства относительно собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение США, отметив, что это может ускорить завершение так называемой "специальной военной операции«.