Есть ли у Европы аналоги системы ПВО Patriot: мнение военного эксперта

Patriot / © wikipedia.org

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Хотя европейские системы противовоздушной обороны, такие как Айристе и Сампти, являются важным элементом оборонного щита, они не имеют надежной альтернативы американскому комплексу Patriot в противодействии баллистическим ракетам.

Такое мнение высказал в эфире КИЕВ24 военный обозреватель Александр Шульман.

«То, что может делать Patriot в части противодействия баллистическим ракетам… европейцы до этого еще не дошли, до этого уровня», — отметил Шульман.

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Комплекс Петриот был создан для сдерживания именно ракетной угрозы с высокой скоростью и траекторией. Айристе и Сампти больше ориентированы на защиту от самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Эксперт также отметил, что хотя немецкие боевые машины пехоты — Мардер и Пума — эффективны в сухопутных операциях, именно Patriot на сегодняшний день является единственным адекватным ответом на современные баллистические угрозы.

«Аналогов и адекватного заменителя Patriot пока не существует,» — резюмировал Шульман.

Напомним, вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot Соединенными Штатами Америки снова оказался в центре украино-американских переговоров. А украинская сторона получила положительные сигналы о возможности продажи этих систем Украине.

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По словам чиновника, президент Украины неоднократно поднимал вопрос Patriot во время прямых контактов с американской стороной, в том числе в телефонных разговорах с президентом США. Впоследствии обсуждение продолжилось на межведомственном уровне — к процессу присоединились Минобороны и другие профильные органы.