ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
2 мин

Россия стремится заменить самолеты, потерянные во время операции "Паутина"

На авиазаводе в Казани россияне возвели несколько новых ангаров для строительства самолетов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российский бомбардировщик Ту-95

Российский бомбардировщик Ту-95

После операции «Паутина», в результате которой были поражены десятки самолетов стратегической авиации РФ, Россия начала развивать производственные мощности авиационного завода в Казани. Здесь могут строить стратегические бомбардировщики Ту-95мс и Ту-160, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на спутниковые фото территории российского предприятия.

На снимках из космоса видно, что на авиазаводе в Казани россияне возвели несколько новых ангаров, ввод в эксплуатацию которых запланирован на конец 2026 года.

Самое большое из новых зданий имеет примерно 320 метров в длину и площадь около 19 тыс. кв.м, что равно площади как почти три футбольных поля.

Также на спутниковых снимках заметно активное строительство других ангаров, вероятно, для ремонта и обслуживания других воздушных судов.

На Казанском авиазаводе появились новые ангары для строительства самолетов

На Казанском авиазаводе появились новые ангары для строительства самолетов

Из открытых источников известно, что Казанский авиационный завод потратит около 90 млрд рублей (почти $10 млрд) на модернизацию производства.

Сейчас строительство отстает от графика из-за санкций, а также отсутствия рабочей силы. В частности, известно, что производство гражданского самолета Ту-214 фактически сорвано, ведь из 23 заказанных машин пока готова только одна.

В издании отметили, что расширение производственных мощностей не случайно совпало с украинской операцией «Паутина».

«Украине удалось уничтожить и повредить именно стратегические бомбардировщики во время ударов дронов в начале июня, когда были атакованы авиабазы. Сейчас Казанский авиазавод — единственный в России, который способен компенсировать дефицит стратегических бомбардировщиков», — говорится в публикации.

Какими были последствия операции «Паутина»

Как сообщалось ранее, во время спецоперации «Паутина» были нанесены удары дронами по 4 военным аэродромам России: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности «Паутина», превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео со спецоперации «Паутина», на котором можно наблюдать полный полет одного из FPV-дронов, который поразил стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie