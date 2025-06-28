Россия стремится заменить самолеты, потерянные во время операции "Паутина"

Российский бомбардировщик Ту-95

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После операции «Паутина», в результате которой были поражены десятки самолетов стратегической авиации РФ, Россия начала развивать производственные мощности авиационного завода в Казани. Здесь могут строить стратегические бомбардировщики Ту-95мс и Ту-160, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на спутниковые фото территории российского предприятия.

На снимках из космоса видно, что на авиазаводе в Казани россияне возвели несколько новых ангаров, ввод в эксплуатацию которых запланирован на конец 2026 года.

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Самое большое из новых зданий имеет примерно 320 метров в длину и площадь около 19 тыс. кв.м, что равно площади как почти три футбольных поля.

Также на спутниковых снимках заметно активное строительство других ангаров, вероятно, для ремонта и обслуживания других воздушных судов.

На Казанском авиазаводе появились новые ангары для строительства самолетов

Из открытых источников известно, что Казанский авиационный завод потратит около 90 млрд рублей (почти $10 млрд) на модернизацию производства.

Сейчас строительство отстает от графика из-за санкций, а также отсутствия рабочей силы. В частности, известно, что производство гражданского самолета Ту-214 фактически сорвано, ведь из 23 заказанных машин пока готова только одна.

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В издании отметили, что расширение производственных мощностей не случайно совпало с украинской операцией «Паутина».

«Украине удалось уничтожить и повредить именно стратегические бомбардировщики во время ударов дронов в начале июня, когда были атакованы авиабазы. Сейчас Казанский авиазавод — единственный в России, который способен компенсировать дефицит стратегических бомбардировщиков», — говорится в публикации.

Какими были последствия операции «Паутина»

Как сообщалось ранее, во время спецоперации «Паутина» были нанесены удары дронами по 4 военным аэродромам России: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности «Паутина», превышает 7 миллиардов долларов США.

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Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео со спецоперации «Паутина», на котором можно наблюдать полный полет одного из FPV-дронов, который поразил стратегический бомбардировщик Ту-22М3.