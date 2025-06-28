Росія прагне замінити літаки, втрачені під час операції "Павутина"

Російський бомбардувальник Ту-95

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Після операції «Павутина», в результаті якої було вражено десятки літаків стратегічної авіації РФ, Росія почала розвивати виробничі потужності авіаційного заводу в Казані. Тут можуть будувати стратегічні бомбардувальники Ту-95мс та Ту-160, а також літаки дальньої авіації Ту-22М3.

Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на супутникові фото території російського підприємства.

На знімках із космосу видно, що на авіазаводі в Казані росіяни звели кілька нових ангарів, введення в експлуатацію яких заплановане на кінець 2026 року.

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Найбільша з нових будівель має приблизно 320 метрів у довжину та площу близько 19 тис. кв.м, що дорівнює площі як майже три футбольні поля.

Також на супутникових знімках помітно активне будівництво інших ангарів, ймовірно, для ремонту та обслуговування інших повітряних суден.

На Казанському авіазаводі з’явилися нові ангари для будівництва літаків / © Planet Labs

З відкритих джерел відомо, що Казанський авіаційний завод витратить близько 90 млрд рублів (майже $10 млрд) на модернізацію виробництва.

Наразі будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність робочої сили. Зокрема, відомо, що виробництво цивільного літака Ту-214 фактично є зірваним, адже з 23 замовлених машин наразі готовою є лише одна.

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У виданні наголосили, що розширення виробничих потужностей не випадково збіглося з українською операцією «Павутина».

«Україні вдалося знищити й пошкодити саме стратегічні бомбардувальники під час ударів дронів на початку червня, коли були атаковані авіабази. Наразі Казанський авіазавод — єдиний у Росії, який здатен компенсувати дефіцит стратегічних бомбардувальників», — йдеться у публікації.

Якими були наслідки операції «Павутина»

Як повідомлялося раніше, під час спецоперації «Павутина» було завдано ударів дронами по 4 військових аеродромах Росії: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресорки, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів США.

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Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила відео із спецоперації «Павутина», на якому можна спостерігати повний політ одного з FPV-дронів, який вразив стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.