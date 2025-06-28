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- Війна
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Тримайте вдома засоби від хімічної атаки: тривожне попередження влади
Українцям радять бути готовими до будь-яких загроз, включно з хімічними.
Українців подбати про власну безпеку не лише в контексті воєнної загрози, а й з урахуванням можливих хімічних атак.
Про це повідомив заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Антон Царюк.
«Я б рекомендував кожному і кожній, разом із тривожною валізкою та аптечкою, мати індивідуальні засоби захисту від хімічних речовин», — заявив посадовець.
За словами Царюка, такі засоби сьогодні є у вільному доступі, їх можна придбати як для дорослих, так і для дітей. Інструкції з використання легко знайти, а правильна підготовка здатна врятувати життя.
Він наголосив, що в умовах сучасної війни та ризику хімічного ураження захист від небезпечних речовин повинен стати стандартним елементом базової безпеки кожної родини. Особливо важливо враховувати потреби дітей і літніх людей, які є найбільш вразливими.
Нагадаємо, потенційно російські військові можуть запускати до 1000 безпілотників України за одну ніч. Агресорка Росія нарощує виробництво ударних БпЛА.
Вже у червні Росія вийде на об’єми до 6000 одиниць безпілотників різних типів, застосованих для ударів по Україні.