ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
26k
Час на прочитання
1 хв

Тримайте вдома засоби від хімічної атаки: тривожне попередження влади

Українцям радять бути готовими до будь-яких загроз, включно з хімічними.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Хімічна атака

Хімічна атака / © pixabay.com

Українців подбати про власну безпеку не лише в контексті воєнної загрози, а й з урахуванням можливих хімічних атак.

Про це повідомив заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Антон Царюк.

«Я б рекомендував кожному і кожній, разом із тривожною валізкою та аптечкою, мати індивідуальні засоби захисту від хімічних речовин», — заявив посадовець.

За словами Царюка, такі засоби сьогодні є у вільному доступі, їх можна придбати як для дорослих, так і для дітей. Інструкції з використання легко знайти, а правильна підготовка здатна врятувати життя.

Він наголосив, що в умовах сучасної війни та ризику хімічного ураження захист від небезпечних речовин повинен стати стандартним елементом базової безпеки кожної родини. Особливо важливо враховувати потреби дітей і літніх людей, які є найбільш вразливими.

Нагадаємо, потенційно російські військові можуть запускати до 1000 безпілотників України за одну ніч. Агресорка Росія нарощує виробництво ударних БпЛА.

Вже у червні Росія вийде на об’єми до 6000 одиниць безпілотників різних типів, застосованих для ударів по Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie