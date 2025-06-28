Чи має Європа аналоги системи ППО Patriot: думка військового експерта

Patriot / © wikipedia.org

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Хоча європейські системи протиповітряної оборони — такі як Айрісте та Сампті — є важливим елементом оборонного щита, вони не мають надійної альтернативи американському комплексу Patriot у протидії балістичним ракетам.

Таку думку висловив в ефірі КИЇВ24 військовий оглядач Олександр Шульман.

«Те, що може робити Patriot в частині протидії балістичним ракетам… європейці до цього ще не дійшли, до цього рівня, ” — зауважив Шульман.

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Комплекс Петріот був створений для стримування саме ракетного загрозу з високою швидкістю й траєкторією. Натомість Айрісте та Сампті більше орієнтовані на захист від літаків, безпілотників і крилатих ракет.

Експерт також зазначив, що хоча німецькі бойові машини піхоти — Мардер та Пума — є ефективними у сухопутних операціях, саме Patriot на сьогодні є єдиною адекватною відповіддю на сучасні балістичні загрози.

«Аналогів і адекватного замінника Patriot поки що не існує, ” — резюмував Шульман.

Нагадаємо, питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot Сполученими Штатами Америки знову опинилося в центрі українсько-американських перемовин. А українська сторона отримала позитивні сигнали щодо можливості продажу цих систем Україні.

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За словами посадовця, президент України неодноразово порушував питання Patriot під час прямих контактів з американською стороною, зокрема в телефонних розмовах із президентом США. Згодом обговорення продовжилося на міжвідомчому рівні — до процесу долучилися Міноборони та інші профільні органи.