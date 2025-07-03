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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6285
Час на прочитання
1 хв

РФ вночі вгатила по Україні — де сталися влучання

Уночі росіяни випустили понад 50 ударних дронів. ППО збила 40 безпілотникв.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризували Україну

РФ тероризували Україн / © Getty Images

У ніч проти 3 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

«Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони. Російський безпілотник влучив в багатоповерхівку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6285
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