РФ тероризували Україн / © Getty Images

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У ніч проти 3 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

«Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони. Російський безпілотник влучив в багатоповерхівку.