РФ терроризировали Украину / © Getty Images

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В ночь на 3 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 — сбито огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

«Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации», — добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 3 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны. Российский беспилотник попал в многоэтажку.