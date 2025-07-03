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- Украина
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РФ ночью ударила по Украине — где произошли попадания
Ночью россияне выпустили более 50 ударных дронов. ПВО сбила 40 беспилотников.
В ночь на 3 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 — сбито огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.
«Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации», — добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 3 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны. Российский беспилотник попал в многоэтажку.