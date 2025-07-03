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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6245
Время на прочтение
1 мин

РФ ночью ударила по Украине — где произошли попадания

Ночью россияне выпустили более 50 ударных дронов. ПВО сбила 40 беспилотников.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризировали Украину

РФ терроризировали Украину / © Getty Images

В ночь на 3 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 — сбито огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

«Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации», — добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 3 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны. Российский беспилотник попал в многоэтажку.

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Дата публикации
Количество просмотров
6245
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