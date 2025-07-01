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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1786
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака по Украине: где сбивали вражеские дроны

Украина пережила очередную ночную атаку РФ. ПВО сбила 47 ударных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ снова терроризировала украинцев

РФ вновь терроризировала украинцев / © Getty Images

В ночь на 1 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации», — добавили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия, вероятно, будет продолжать наносить массированные комбинированные удары по Украине раз в неделю.

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Дата публикации
Количество просмотров
1786
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