Ночная атака по Украине: где сбивали вражеские дроны

РФ вновь терроризировала украинцев / © Getty Images

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В ночь на 1 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 52 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации», — добавили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия, вероятно, будет продолжать наносить массированные комбинированные удары по Украине раз в неделю.