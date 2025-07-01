Нічна атака по Україні: де збивали ворожі дрони

РФ знову тероризувала українців / © Getty Images

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У ніч проти 1 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації», — додали у відомстві.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія, ймовірно, продовжуватиме завдавати масованих комбінованих ударів по Україні раз на тиждень.