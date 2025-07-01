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- Укрaїнa
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Нічна атака по Україні: де збивали ворожі дрони
Україна пережила чергову нічну атаку РФ. ППО збила 47 ударних дронів.
У ніч проти 1 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації», — додали у відомстві.
Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія, ймовірно, продовжуватиме завдавати масованих комбінованих ударів по Україні раз на тиждень.