Фронт может посыпаться в один момент: Чмут предупредил об опасности

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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После прекращения поставок вооружения от США Украина может по-прежнему держаться достаточно долго. Но в то же время существует угроза, что фронт может «посыпаться».

Об этом заявил руководитель благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью каналу «Милитарный».

«Я не знаю, сколько, если краткий ответ. Но все довольно на самом деле грустно и плохо. Потому что это не касается только Соединенных Штатов, которые, очевидно, сейчас имеют несколько странную позицию — более пророссийскую, чем проукраинскую», — говорит Чмут.

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Волонтер отмечает, что «на характере» Силы обороны могут «многое, но не все».

«И этот ресурс он исчерпывается. Люди в войсках истощились, они устали. Системных изменений мало или недостаточно в стране. Ресурс, очевидно, меньше чем, у россиян. И сколько можем держаться — да еще долго. Но сколько, неясно», — говорит Чмут.

Он не исключает, что в одночасье может «посыпаться» и будут прорывы врага на 30-50 километров.

«Ведь полномасштабка началась в один момент. Вечером еще был мирный город Киев, а с утра великая война. Фронт может посыпаться так же. Сегодня мы говорим, что мы держим рубежи обороны, а завтра у нас прорыв в полосе бригады на 30-50 километров. И мы эту дыру как-то закрываем», — предполагает глава «Вернись живым».

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Чмут признает, что никто точно не скажет, сколько может продержаться без помощи США. Потому что это совокупность разных факторов, как внутренних, так и внешних.

Какого вооружения больше всего будет не хватать Украине

По словам Чмута, это очевидный ответ — Patriot. Ведь Patriot супер-дефицитный продукт и очень дорогой. Его тяжело купить или продать. А расходится он быстро и производится долго.

«И это большой дефицит. Это большая слабость. Причем ракеты РАС-3, то есть те, которые могут перехватывать более или менее баллистику, — с этим прямо очень тяжело. Потому что если РАС-2 еще где-то можно „вылавливать, то здесь прям очень трудно“, — отметил волонтер.

А баллистика — хорошее активное оружие. И у россиян его много. Кроме того, есть еще северокорейские ракеты, напомнил Чмут.

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Напомним, что США приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов. Чем это чревато для Украины, говорится в статье ТСН.ua.

Украинский дипломат Валерий Чалый назвал три важных шага, которые должен осуществить Киев в ответ на прекращение помощи.