Призупинення постачання зброї Києву: у США обурені рішенням Пентагону

Прапор США. / © Associated Press

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Конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що розлючений через зупинення постачання деякої американської зброї Україні. США має «скоригувати свій курс» допомоги Києву.

Про це він повідомив соцмережі Х.

«Я розлючений. Рішення призупинити поставки критично важливої ​​зброї США, включаючи ракети та артилерію Patriot, ставить під загрозу життя та територію українців», — наголосив американський сенатор.

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Політик наголосив на тому, що українці відчайдушно борються проти вторгнення російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому США мусить «скоригувати свій курс, щоб забезпечити нашим українським партнерам все необхідне».

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання Україні деяких видів зброї після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів. Рішення пояснюють тим, що варто «поставити інтереси Америки на перше місце».

Тим часом Держдепартамент роз’яснив «паузу» у постачанні зброї. Мовляв, це не означає повного припинення військової допомоги Києву, і Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну. Нібито зміни стосується лише одного аспекту, однієї ситуації, і «є багато інших потужних варіантів щодо озброєння України».

У Пентагоні кажуть, що готують для президента Дональда Трампа нові варіанти військової допомоги Україні. Міністерство оборони «ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти головної мети — завершення війни, зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети національної безпеки».

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Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 89 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги