Що треба їсти, аби секс був гарячим та пристрасним

У наш час проблеми з лібідо можуть провокувати низка факторів / © Freepik

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Половина жінок і майже дві третини чоловіків хотіли б мати більш насичене статеве життя, показують результати опитування. Однак у сучасному ритмі життя сексуальне життя відходить на задній план — і не тільки через зайнятість.

Крім того, на тлі стресу розвивається дефіцит магнію — мікроелементу, який впливає на рівень сексуального потягу.

Все це, звичайно, не стимулює сексуальне бажання.

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Покращити рівень сексуального життя можна за допомогою харчування.

Є думка, що сексуальне бажання стимулюють афродизіаки. Це харчові продукти або інші речовини, які нібито підвищують лібідо і потенцію. Однак наукових доказів впливу афродизіаків на організм людини немає.

Проте, відомо, що деякі вітаміни і мінерали сприяють фертильності.

Вживаючи певну їжу, можна підвищити рівень дофаміну (гормону «задоволення»). Це свіжі фрукти і овочі, особливо чорниця, авокадо і спаржа.

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Важливий також вітамін цинк:

яловичина

свинина

печені боби

насіння гарбуза

злаки, збагачені цинком

Яблука

Яблука багаті на сполуку під назвою кверцетин. Цей антиоксидант, різновид флавоноїдів, може принести низку переваг для здоров’я. Зокрема, сприятиме нормалізації кров’яного тиску та зменшенню симптомів простатиту.

Чоловікам варто вживати продукти тваринного походження, такі як м’ясо індички, яловичина. Пити молоко і йогурти, їсти звичайний та твердий сир. Також необхідно урізноманітнити свій раціон горіхами, наприклад, волоськими, кеш’ю, фундуком, в них міститься корисний елемент аргінін. Він також міститься в шоколаді і какао, які є чудовим десертом замість борошняного.

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Продукти для підвищення жіночого бажання:

Яблука

Інжир

Зелений чай

Йогурти та кефіри

Банани

Шпинат

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