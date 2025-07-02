У Кремлі розповіли, про що говорили Путін і Макрон

Володимир Путін та Еммануель Макрон / © Associated Press

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Напередодні, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Ініціатива надійшла з Парижа.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва рішення Франції вітає. Мовляв, диктатор РФ Володимир Путін “неодноразово говорив про свою готовність вести діалог”. Переговори тривали понад дві години.

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“Розмова Путіна і Макрона стала гарною можливістю донести позиції один до одного, була дуже змістовною”, — похизувався Пєсков.

Представник Кремля каже, мовляв, поки запитів на розмову з Путіним від Великої Британії та Німеччини не було.

Розмова Путіна й Макрона

Напередодні Макрон вперше від 2022 року зателефонував “фюреру” країни-агресорки Путіну. Як повідомив Єлисейський палац, президенти обговорили ядерну програму Ірану, загострення на Близькому Сході та війну в Україні. Макрон закликав Путіна до припинення вогню “якомога швидше” та заявив, що “продовжить розмови” з диктатором.

Згодом джерела “Суспільного” повідомили, що Макрон провів розмову з Зеленським після дзвінка Путіну. Розмова президентів була конструктивною. Французький лідер поділився з українським колегою деталями своєї нещодавньої розмови з диктатором РФ.

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Дата публікації 10:50, 02.07.25 Кількість переглядів 548 Перша розмова Путіна з Макроном за три роки: неочікувані подробиці! Ляпас для РФ від Азербайджану