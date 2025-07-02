Пенсія для тих, кому за 65: кому держава гарантує підвищення виплат

Гарантована пенсія

Реклама

В Україні, починаючи від 2018 року, люди, яким виповнилося 65 років, мають право на гарантовану мінімальну пенсію за віком. Це означає, що їхня пенсія не може бути нижчою за встановлений рівень, який також не повинен бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Такі умови закріплені у другій частині статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Кому гарантовано підвищену пенсію

Якщо ви досягли 65 років і отримуєте пенсію (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугою років), ви можете розраховувати на гарантовану мінімальну виплату. Однак є певні умови:

Вам має бути 65 років або більше.

Чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років.

Ваша поточна пенсія (з урахуванням можливих доплат до прожиткового мінімуму) не повинна перевищувати 40% від мінімальної заробітної плати.

Як відбувається перерахунок

Гарна новина полягає в тому, що коли пенсіонеру виповнюється 65 років, його пенсійна виплата автоматично переглядається. Це означає, що вам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду спеціально — підвищення має відбутися самостійно після дня народження.

Реклама

Важливо зазначити, що для пенсіонерів, які продовжують працювати або займаються підприємницькою діяльністю, перерахунок пенсій із застосуванням нового показника мінімальної заробітної плати відбувається після того, як вони звільняться з роботи або припинять свою діяльність. Це зроблено для того, щоб стимулювати трудову активність.

Динаміка підвищення пенсій для категорії 65+

Протягом 2024 року пенсійні виплати для 65-річних українців підвищувалися двічі.

Від 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн, відповідно, мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб досяг 2840 грн (40% від 7100 грн).

Від 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла до 8000 грн, і мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів автоматично збільшилася до 3200 грн (40% від 8000 грн).

Незважаючи на те, що 2025 року розмір мінімальної зарплати залишився незмінним, від 1 березня 2025 року пенсіонери, які досягли 65 років, почали отримувати щонайменше 3758 грн. Це підвищення стало можливим завдяки індексації пенсій та додатковим заходам щодо підвищення соціального захисту, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України №209.

Доплата для тих, хто досягає 65 років після індексації

За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, ці правила поширюються і на тих пенсіонерів, кому 65 років виповнилося або виповниться вже після проведеної індексації.

Реклама

«У тих, хто не працює, має повний стаж і досяг 65 років (тобто три умови) пенсія від 1 березня 2025 року не може бути нижчою за 3758 гривень. Якщо такій людині виповнилося 65 років пізніше та її пенсія була меншою, то після дня народження її мають автоматично підтягнути до 3758 гривень», — пояснив експерт.

Таким чином, держава послідовно забезпечує соціальний захист найстарших громадян, гарантуючи їм підвищений мінімальний рівень пенсії за умови наявності необхідного страхового стажу.