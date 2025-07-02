З якого віку можна отримати водійські права в Україні: подробиці

Водійське посвідчення / © УНІАН

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В Україні діють чіткі обмеження щодо віку для отримання водійських прав. Мінімальний вік залежить від категорії транспорту, яким планує керувати особа.

Про це пише mAuto.

За чинним законодавством, отримати права на мопеди та мотоцикли (категорії А і А1) можна вже з 16 років, на легкові автомобілі (категорія B) та невеликі вантажівки (категорія C) — з 18 років. Якщо йдеться про керування автомобілями з причепами (категорії BE, CE), водій повинен бути не молодшим за 19 років, а водіям автобусів та великогабаритного транспорту (категорія D) необхідно досягти 21 року.

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Однак вік — не єдиний критерій. Для керування великим чи пасажирським транспортом також потрібні:

відповідний водійський стаж,

проходження спеціалізованих курсів,

медична довідка про придатність до водіння.

У МВС пояснюють: вікові межі встановлено з міркувань безпеки, адже молода людина не завжди має належну реакцію та психологічну зрілість для водіння.

У той час як в деяких країнах Європи тривають експерименти щодо дозволу керування вантажівками з 18 років (за наявності супроводу наставника), в Україні подібних змін поки що не передбачається.

Нагадаємо, багато українців, що приїжджають до Польщі, вважають, ніби їхні водійські права з України відкривають доступ до вільного пересування по країні. І справді, ключем до цього є Віденська конвенція 1968 року — документ, який дозволяє керувати автомобілем на території Польщі, якщо перебування не перевищує 185 днів. Але щойно ці строки спливають, права припиняють бути законними.

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