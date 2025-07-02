В Україні різко здорожчало вершкове масло: скільки воно коштує

Вершкове масло / © Credits

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В Україні різко зросли ціни на вершкове масло: середня вартість кілограма продукту жирністю 72,5-73% вже перевищує 580 гривень.

Такі дані наводить «Асоціація виробників молока» у своєму останньому аналітичному звіті.

Зокрема, вершкове масло бренду «Люстдорф» з жирністю 72,5% у пакуванні 180 грамів зараз коштує близько 650 гривень за кілограм. Це майже на 57% дорожче, ніж рік тому, та на 13% більше порівняно з минулим місяцем. В середньому, масло українського виробництва жирністю від 72,5 до 73% продається за ціною близько 585 гривень за кілограм, що на 39% перевищує показники минулого року.

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Водночас, серед вітчизняних марок найдорожчим є «Глобино Селянське солодковершкове» жирністю 73% у 200-грамовій упакованні — його вартість становить близько 593 гривень за кілограм. Імпортне вершкове масло «Президент» в такому ж форматі коштує майже 990 гривень за кілограм — це приблизно на 70% дорожче, ніж український аналог.

Експерти пов’язують підвищення цін із зростанням світових котирувань на молочну продукцію. Зокрема, у травні цього року вартість масла на європейських біржах сягала 7200-7400 євро за тонну — це рекордні показники, яких не було від 2017-2018 років, зазначає аналітик «Асоціації виробників молока» Георгій Кухалейшвілі.

Попри здорожчання масла, на молочному ринку спостерігається зниження цін на інші продукти — молоко в пакуванні, кефір у тетрапаку і склі, а також кисломолочний сир і сулугуні. Фахівці пояснюють це надлишком молока-сировини та накопиченням нереалізованої продукції. Крім того, скасування торгових преференцій Євросоюзу може ще більше вплинути на зниження цін у цих категоріях.

На тлі глобальних цінових коливань український споживач відчуває істотний стрибок вартості вершкового масла, тоді як на інші молочні товари попит і ціни залишаються під впливом локальних економічних чинників.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на продукти в Україні зростуть до 30% — що здорожчає і коли.