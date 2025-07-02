В Украине резко подорожало сливочное масло: сколько оно стоит

Сливочное масло / © Credits

Реклама

В Украине резко выросли цены на сливочное масло: средняя стоимость килограмма продукта жирностью 72,5-73% уже превышает 580 гривен.

Такие данные приводит «Ассоциация производителей молока» в своем последнем аналитическом отчете.

В частности, сливочное масло бренда «Люстдорф» с жирностью 72,5% в упаковке 180 граммов сейчас стоит около 650 гривен за килограмм. Это почти на 57% дороже, чем год назад, и на 13% больше по сравнению с прошлым месяцем. В среднем, масло украинского производства жирностью от 72,5 до 73% продается по цене около 585 гривен за килограмм, что на 39% превышает показатели прошлого года.

Реклама

В то же время, среди отечественных марок самым дорогим является «Глобино Крестьянское сладкосливочное» жирностью 73% в 200-граммовой упаковке — его стоимость составляет около 593 гривен за килограмм. Импортное сливочное масло «Президент» в таком же формате стоит почти 990 гривен за килограмм — это примерно на 70% дороже, чем украинский аналог.

Эксперты связывают повышение цен с ростом мировых котировок на молочную продукцию. В частности, в мае этого года стоимость масла на европейских биржах достигала 7200-7400 евро за тонну — это рекордные показатели, которых не было с 2017-2018 годов, отмечает аналитик «Ассоциации производителей молока» Георгий Кухалейшвили.

Несмотря на подорожание масла, на молочном рынке наблюдается снижение цен на другие продукты — молоко в упаковке, кефир в тетрапаке и стекле, а также творог и сулугуни. Специалисты объясняют это избытком молока-сырья и накоплением нереализованной продукции. Кроме того, отмена торговых преференций Евросоюза может еще больше повлиять на снижение цен в этих категориях.

На фоне глобальных ценовых колебаний украинский потребитель ощущает существенный скачок стоимости сливочного масла, тогда как на другие молочные товары спрос и цены остаются под влиянием локальных экономических факторов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине вырастут до 30%- что подорожает и когда.