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В Украине изменились цены на ряд продуктов
На фоне сезонного всплеска овощи дешевеют, а фрукты — исчезают с полок.
Рынок овощейи фруктов активизировался, продажи свеклы и моркови выросли, а вишня для заморозки в дефиците.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Самым продаваемым овощем недели стала столовая свекла, при этом морковь также стремительно выросла в предложении. Картофеля стало меньше, а вот сладкий перец впервые появился среди самых продаваемых овощей сезона. Также увеличилась продажа арбузов, в частности из Украины, что подтверждает начало сезона. В Винницкой области даже предложили создать перечный кластер для поддержки местной экономики.
На фруктово-ягодном рынке черешня остается лидером спроса, хотя ее качество снижается, а цены падают. В то же время, в Узбекистане черешня дорожает. Стремительно растет реализация сливы, появились первые объемы украинской голубики, а арбуз стал одним из самых активно продаваемых товаров — его искали и предлагали представители пяти стран.
Наиболее дефицитным товаром стала вишня для заморозки. Спрос на ягоды для заморозки вообще существенно вырос — сезон заготовки малины стартовал в Молдове, а в Украине уже появились первые закупочные цены, значительно ниже, чем в Сербии.
Из-за увеличения предложения свеклы и лука нового урожая, цены на них упали. Зато морковь и ранний картофель подорожали. Также выросли цены на сладкий перец, кабачки, брокколи и чеснок, а вот томаты и огурцы — подешевели.
Черешня дешевеет из-за плохого качества, смородина подешевела наиболее ощутимо. Персик и земляника стали дороже, а абрикос — наоборот.
Цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине: анализ изменений за неделю
На украинском рынке овощей и фруктов зафиксирован как рост, так и снижение цен на ряд популярных продуктов. Вот как изменились цены за неделю с 13 по 20 июня (в гривнах за кг):
Овощи
Картофель: без изменений — 25-28 грн
Картофель ранний: вырос с 10-20 до 15-22 грн
Капуста белокочанная: без изменений — 45-50 грн
Капуста белокочанная ранняя: выросла с 10-20 до 18-20 грн
Капуста пекинская: без изменений — 25-30 грн
Капуста цветная: снизилась с 60-75 до 30-40 грн
Капуста брокколи: выросла с 30-70 до 45 грн
Свекла: без изменений — 45-50 грн
Свекла ранняя: подешевела с 25-40 до 15-20 грн
Морковь: подорожала с 38-40 до 45-50 грн
Морковь ранняя: подорожала с 25-55 до 50-55 грн
Лук репчатый: без изменений — 15-25 грн
Лук репчатый ранний: подешевел с 25-40 до 14-25 грн
Огурец: подешевел с 20-45 до 15-30 грн
Помидор красный: подешевел с 75-95 до 55-85 грн
Сладкий перец: рост с 90-120 до 100-160 грн
Кабачок: вырос с 10-15 до 18-20 грн
Чеснок: рост с 100-140 до 100-150 грн
Зелень
Петрушка: выросла с 40-50 до 50-85 грн
Укроп: выросла с 40-50 до 50-85 грн
Лук зеленый: без изменений — 80-100 грн
Салат: подешевел с 35-40 до 30-40 грн
Ягоды и фрукты
Земляника садовая: диапазон расширился с 90-100 до 75-120 грн
Черешня: подешевела со 120-150 до 115-130 грн
Абрикос: подешевел со 100-125 до 80-100 грн
Нектарин: вырос с 70-120 до 100-120 грн
Смородина черная: существенно упала с 220-250 до 75-250 грн
Поричка красная: снизилась с 300-350 до 130-170 грн
Малина: снизилась с 400-450 до 320-350 грн
Голубика: снизилась с 450-500 до 380-450 грн
Жимолость: без изменений — 250-300 грн
Вишня: без изменений — 110-120 грн
Яблоко: без изменений — 33-100 грн
Груша: без изменений — 85-90 грн
Виноград: без изменений — 175-250 грн
Импортные фрукты
Апельсин: без изменений — 65-120 грн
Лимон: без изменений — 80-120 грн
Банан: без изменений — 74-78 грн
Стабильные в цене:
Классический картофель, капуста, свекла, яблоки, груши, виноград, апельсины, лимоны, бананы.
Также зафиксирован рост предложения голубики, кабачков и зелени, тогда как черешня постепенно исчезает с рынка.
Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи «дружат» между собойи что стоит сажать рядом на грядке.
Кроме того, сообщалось, что Украина потеряла половину урожая черешни и вишни