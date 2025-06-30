В Украине изменились цены на ряд продуктов

Овощи

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Рынок овощейи фруктов активизировался, продажи свеклы и моркови выросли, а вишня для заморозки в дефиците.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Самым продаваемым овощем недели стала столовая свекла, при этом морковь также стремительно выросла в предложении. Картофеля стало меньше, а вот сладкий перец впервые появился среди самых продаваемых овощей сезона. Также увеличилась продажа арбузов, в частности из Украины, что подтверждает начало сезона. В Винницкой области даже предложили создать перечный кластер для поддержки местной экономики.

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На фруктово-ягодном рынке черешня остается лидером спроса, хотя ее качество снижается, а цены падают. В то же время, в Узбекистане черешня дорожает. Стремительно растет реализация сливы, появились первые объемы украинской голубики, а арбуз стал одним из самых активно продаваемых товаров — его искали и предлагали представители пяти стран.

Наиболее дефицитным товаром стала вишня для заморозки. Спрос на ягоды для заморозки вообще существенно вырос — сезон заготовки малины стартовал в Молдове, а в Украине уже появились первые закупочные цены, значительно ниже, чем в Сербии.

Из-за увеличения предложения свеклы и лука нового урожая, цены на них упали. Зато морковь и ранний картофель подорожали. Также выросли цены на сладкий перец, кабачки, брокколи и чеснок, а вот томаты и огурцы — подешевели.

Черешня дешевеет из-за плохого качества, смородина подешевела наиболее ощутимо. Персик и земляника стали дороже, а абрикос — наоборот.

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Цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине: анализ изменений за неделю

На украинском рынке овощей и фруктов зафиксирован как рост, так и снижение цен на ряд популярных продуктов. Вот как изменились цены за неделю с 13 по 20 июня (в гривнах за кг):

Овощи

Картофель: без изменений — 25-28 грн

Картофель ранний: вырос с 10-20 до 15-22 грн

Капуста белокочанная: без изменений — 45-50 грн

Капуста белокочанная ранняя: выросла с 10-20 до 18-20 грн

Капуста пекинская: без изменений — 25-30 грн

Капуста цветная: снизилась с 60-75 до 30-40 грн

Капуста брокколи: выросла с 30-70 до 45 грн

Свекла: без изменений — 45-50 грн

Свекла ранняя: подешевела с 25-40 до 15-20 грн

Морковь: подорожала с 38-40 до 45-50 грн

Морковь ранняя: подорожала с 25-55 до 50-55 грн

Лук репчатый: без изменений — 15-25 грн

Лук репчатый ранний: подешевел с 25-40 до 14-25 грн

Огурец: подешевел с 20-45 до 15-30 грн

Помидор красный: подешевел с 75-95 до 55-85 грн

Сладкий перец: рост с 90-120 до 100-160 грн

Кабачок: вырос с 10-15 до 18-20 грн

Чеснок: рост с 100-140 до 100-150 грн

Зелень

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Петрушка: выросла с 40-50 до 50-85 грн

Укроп: выросла с 40-50 до 50-85 грн

Лук зеленый: без изменений — 80-100 грн

Салат: подешевел с 35-40 до 30-40 грн

Ягоды и фрукты

Земляника садовая: диапазон расширился с 90-100 до 75-120 грн

Черешня: подешевела со 120-150 до 115-130 грн

Абрикос: подешевел со 100-125 до 80-100 грн

Нектарин: вырос с 70-120 до 100-120 грн

Смородина черная: существенно упала с 220-250 до 75-250 грн

Поричка красная: снизилась с 300-350 до 130-170 грн

Малина: снизилась с 400-450 до 320-350 грн

Голубика: снизилась с 450-500 до 380-450 грн

Жимолость: без изменений — 250-300 грн

Вишня: без изменений — 110-120 грн

Яблоко: без изменений — 33-100 грн

Груша: без изменений — 85-90 грн

Виноград: без изменений — 175-250 грн

Импортные фрукты

Апельсин: без изменений — 65-120 грн

Лимон: без изменений — 80-120 грн

Банан: без изменений — 74-78 грн

Стабильные в цене:

Классический картофель, капуста, свекла, яблоки, груши, виноград, апельсины, лимоны, бананы.

Также зафиксирован рост предложения голубики, кабачков и зелени, тогда как черешня постепенно исчезает с рынка.

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Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи «дружат» между собойи что стоит сажать рядом на грядке.

Кроме того, сообщалось, что Украина потеряла половину урожая черешни и вишни