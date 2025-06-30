РФ ударила дроном рядом со зданием ТЦК в одном из городов: детали от ВСУ

Атака на Кривой Рог 30 июня.

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В понедельник, 30 июня, российская армия совершила атаку БпЛА возле здания одного из районных ТЦК и САП в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава", - подчеркнули военные.

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Военнослужащие и гражданские работники во время тревоги находились в укрытии. Впрочем, есть раненые среди находившихся рядом с местом атаки гражданских граждан.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками. Во время воздушной тревоги в городе произошли взрывы. В результате попадания БПЛА возник пожар. По меньшей мере три человека получили ранения.

Дата публикации 19:54, 24.06.25 Количество просмотров 145 После прилета под завалами - как действовать?! Советы, которые могут спасти жизнь!