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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила дроном рядом со зданием ТЦК в одном из городов: детали от ВСУ

Работники и военные не пострадали. Ранения получили люди, находившиеся с местом прилета.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Кривой Рог 30 июня.

Атака на Кривой Рог 30 июня.

В понедельник, 30 июня, российская армия совершила атаку БпЛА возле здания одного из районных ТЦК и САП в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава", - подчеркнули военные.

Военнослужащие и гражданские работники во время тревоги находились в укрытии. Впрочем, есть раненые среди находившихся рядом с местом атаки гражданских граждан.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками. Во время воздушной тревоги в городе произошли взрывы. В результате попадания БПЛА возник пожар. По меньшей мере три человека получили ранения.

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