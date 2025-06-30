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РФ вдарила дроном поряд з будівлею ТЦК в одному з міст: деталі від ЗСУ
Працівники та військові не постраждали. Поранення отримали люди, які перебували з місцем “прильоту”.
У понеділок, 30 червня, російська армія здійснила атаку БпЛА поряд з будівлею одного з районних ТЦК і САП у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.
“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу”, - наголосили військові.
Зазначається, що військовослужбовці та цивільні працівники під час тривоги перебували в укритті. Втім, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем атаки.
Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Під час повітряної тривоги у місті сталися вибухи. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа. Щонайменше троє людей отримали поранення.