РФ вдарила дроном поряд з будівлею ТЦК в одному з міст: деталі від ЗСУ

Атака на Кривий Ріг 30 червня. / © ДСНС

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У понеділок, 30 червня, російська армія здійснила атаку БпЛА поряд з будівлею одного з районних ТЦК і САП у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу”, - наголосили військові.

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Зазначається, що військовослужбовці та цивільні працівники під час тривоги перебували в укритті. Втім, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем атаки.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Під час повітряної тривоги у місті сталися вибухи. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа. Щонайменше троє людей отримали поранення.

Дата публікації 19:54, 24.06.25 Кількість переглядів 145 Після прильоту під завалами - як діяти?! Порад, які можуть врятувати життя!