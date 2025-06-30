Лікарка та ексзалізничник наводили обстріли РФ на Одесу: деталі справи

Зрадниця в Одесі

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Правоохоронці затримали ще двох агентів ГРУ РФ в Одесі. Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про фігурантів

За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для росіян більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника «Укрзалізниці».

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Агент ГРУ РФ

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника російського ГРУ.

«Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря», — відзначили в СБУ.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

«Що стосується завдань лікарки-реабілітолога, то під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони», — додали у відомстві.

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Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Листування зі спецслужбістом РФ

«Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ», — йдеться у повідомленні.

Листування зі спецслужбістом РФ

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше СБУ встановила особу головного розробника навігаційних систем для російських крилатих і балістичних ракет. Ним виявився 61-річний Олег Борсук. Він є колишнім керівником лабораторії на оборонному підприємстві в Черкаській області, який 2009 року виїхав до РФ.

Після переїзду до Москви Борсук обійняв посаду заступника генерального директора КБ «Навіс» — одного з ключових підприємств ВПК РФ. Під його керівництвом розробляються системи GPS/GLONASS для ракетного озброєння, зокрема «Іскандер», Х-101, Х-59 і «Калібр».