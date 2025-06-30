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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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540
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Лікарка та ексзалізничник наводили обстріли РФ на Одесу: деталі справи

В Одесі зрадники пішли на співпрацю з Росією та передавали ворогові дані про місця базування ЗСУ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зрадниця в Одесі

Зрадниця в Одесі

Правоохоронці затримали ще двох агентів ГРУ РФ в Одесі. Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про фігурантів

За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для росіян більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника «Укрзалізниці».

Агент ГРУ РФ

Агент ГРУ РФ

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника російського ГРУ.

«Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря», — відзначили в СБУ.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

«Що стосується завдань лікарки-реабілітолога, то під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони», — додали у відомстві.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Листування зі спецслужбістом РФ

Листування зі спецслужбістом РФ

«Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ», — йдеться у повідомленні.

Листування зі спецслужбістом РФ

Листування зі спецслужбістом РФ

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ встановила особу головного розробника навігаційних систем для російських крилатих і балістичних ракет. Ним виявився 61-річний Олег Борсук. Він є колишнім керівником лабораторії на оборонному підприємстві в Черкаській області, який 2009 року виїхав до РФ.

Після переїзду до Москви Борсук обійняв посаду заступника генерального директора КБ «Навіс» — одного з ключових підприємств ВПК РФ. Під його керівництвом розробляються системи GPS/GLONASS для ракетного озброєння, зокрема «Іскандер», Х-101, Х-59 і «Калібр».

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