СБУ викрила головного розробника навігації для російських ракет

Підозра Олегу Борсуку / © СБУ

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СБУ встановила особу головного розробника навігаційних систем для російських крилатих і балістичних ракет. Ним виявився 61-річний Олег Борсук — колишній керівник лабораторії на оборонному підприємстві в Черкаській області, який у 2009 році виїхав до Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після переїзду до Москви Борсук обійняв посаду заступника генерального директора КБ «Навіс» — одного з ключових підприємств ВПК РФ. Під його керівництвом розробляються системи GPS/GLONASS для ракетного озброєння, зокрема «Іскандер», Х-101, Х-59 та «Калібр».

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За даними слідства, лише торік під його наглядом було вироблено близько 3200 супутникових модулів, які Росія використовує для ракетних атак по українських містах.

Слідчі СБУ заочно оголосили Борсуку підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Він переховується в Росії, а правоохоронці проводять заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування ведуть співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ викрила російську агентку, яка замінувала скутер і підірвала військових у Харкові.

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