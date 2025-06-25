Норвезький турист стверджує, що його не пустили до США через мем про Джея Ді Венса (фото)

Джей Ді Венс

Реклама

Норвезький турист Мадс Міккельсен заявив, що йому відмовили у в’їзді до США через жартівливий мем із віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Інцидент стався 11 червня в аеропорту Ньюарк-Ліберті.

Про це пише видання Time.

За словами Міккельсена, офіцери імміграційної служби ICE попросили ввести пароль від його телефону. У протилежному випадку йому пригрозили штрафом до $5 000 або п’ятьма роками ув’язнення. Після надання доступу вони побачили мем із Vance, а також знайдений на телефоні фотографію саморобної дерев’яної трубки. Після цього норвежця повернули назад до Норвегії.

Реклама

Мем про Джей Ді Венса / © dailymail.co.uk

Американці пояснили інший мотив: представники митної служби CBP заперечили, що причиною відмови став мем чи політика. За офіційною версією, причиною стало зізнання Міккельсена в попередньому вживанні наркотиків. Також він сказав, що його допитували про можливе зберігання наркотиків, причетність до терористичних планів чи праворадикальних ідей, а також брали пробу крові.

Представник Департаменту внутрішньої безпеки США назвав звинувачення «фейковими» і «гидкими вигадками», підкресливши, що мем із J.D. Vance не мав жодного відношення до рішення про відмову у в’їзді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США чоловіка випадково депортували до найгіршої у світі в’язниці.