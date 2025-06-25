СБУ разоблачила главного разработчика навигации для российских ракет

Подозрение Олегу Борсуку / © СБУ

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СБУустановила личность главного разработчика навигационных систем для российских крылатых и баллистических ракет. Им оказался 61-летний Олег Борсук — бывший руководитель лаборатории на оборонном предприятии в Черкасской области, который в 2009 году выехал в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После переезда в Москву Борсук занял должность заместителя генерального директора КБ «Навис» — одного из ключевых предприятий ВПК РФ. Под его руководством разрабатываются системы GPS/GLONASS для ракетного вооружения, в частности «Искандер», Х-101, Х-59 и «Калибр».

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По данным следствия, только в прошлом году под его наблюдением было произведено около 3200 спутниковых модулей, которые Россия использует для ракетных атак по украинским городам.

Следователи СБУ заочно объявили Борсуку подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он скрывается в России, а правоохранители проводят мероприятия для его привлечения к ответственности.

Расследование ведут сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, СБУ разоблачила российскую агентку, которая заминировала скутер и взорвала военных в Харькове.

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