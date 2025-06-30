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У Кривому Розі лунають вибухи: РФ атакує місто
У місті понад годину триває повітряна тривога, яку оголосили через загрозу БпЛА.
Зранку понеділка, 30 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Росіяни атакують місто безпілотниками.
Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
“Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо до Інтернету”, - наголосив чиновник.
Зауважимо, що від 09:11 у Кривому Розі лунають сирени. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Місцеві медіа повідомляли про те, що у місті сталося кілька вибухів.
Нагадаємо, вночі 30 червня росіяни вдарили "Шахедами" по Україні. Сили ППО знищили 74 дрони - зі 107 запущених. Вночі основним напрямком удару росіян стали Донеччина та Харківщина.