У Кривому Розі лунають вибухи: РФ атакує місто

Вибух. / © Associated Press

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Зранку понеділка, 30 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Росіяни атакують місто безпілотниками.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо до Інтернету”, - наголосив чиновник.

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Зауважимо, що від 09:11 у Кривому Розі лунають сирени. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Місцеві медіа повідомляли про те, що у місті сталося кілька вибухів.

Нагадаємо, вночі 30 червня росіяни вдарили "Шахедами" по Україні. Сили ППО знищили 74 дрони - зі 107 запущених. Вночі основним напрямком удару росіян стали Донеччина та Харківщина.

Дата публікації 21:13, 22.06.25 Кількість переглядів 32 Перевірте це просто зараз! Що варто точно мати, щоб не потрапити в халепу від час війни!