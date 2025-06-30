Вночі росіяни вдарили "Шахедами": скільки дронів вдалось знищити ППО

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Вночі проти понеділка, 30 червня, російські військові атакували Україну ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 74 дрони - зі 107 запущених.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, протиповітряною обороною знешкоджено 74 безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Так, 64 БпЛА було збито вогневими засобами ураження, а 10 - локаційно втрачено.

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Вночі основним напрямком російського удару стали Донецька і Харківська області. Зафіксовано влучання у 15 локаціях, а падіння збитих ціле - на двох локаціях.

Зауважимо, що росіяни запускали дрони з із напрямків Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і Гвардійського.

Нагадаємо, РФ атакувала Україну дронами. Частину країни охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Зокрема, гучно було в Одеській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема, в Одеській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа. На Харківщині через атаку спалахнула будівля СТО. В одному з населених пунктів регіону постраждали люди.

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Дата публікації 07:10, 25.06.25 Кількість переглядів 101 Вижити можливо! Що робити, якщо опинилися під завалами?