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РФ атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 30 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Павлоград/р-н;
Харків;
Словʼянськ (Донеччина);
Балаклія/р-н (Харківщина);
Дергачі (Харківщина);
Сумщина;
Покровський р-н (Донеччина);
Добропілля (Донеччина);
Одещина;
Сумщина;
Дніпропетровщина;
Одеса та околиці;
Запорізька обл;
Чорноморськ (Одещина).
Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Криму підняли в повітря гелікоптери.
У Криму пролунали вибухи — російське ППО активізувалося, Керченський було міст тимчасово перекрито.