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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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39k
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1 хв

РФ атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 30 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

  • Павлоград/р-н;

  • Харків;

  • Словʼянськ (Донеччина);

  • Балаклія/р-н (Харківщина);

  • Дергачі (Харківщина);

  • Сумщина;

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Добропілля (Донеччина);

  • Одещина;

  • Сумщина;

  • Дніпропетровщина;

  • Одеса та околиці;

  • Запорізька обл;

  • Чорноморськ (Одещина).

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Криму підняли в повітря гелікоптери.

У Криму пролунали вибухи — російське ППО активізувалося, Керченський було міст тимчасово перекрито.

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