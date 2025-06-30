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Одесу атакували безпілотники: у місті чути вибухи
Одесу атакують дрони: працює ППО.
Атаку дронів переживала Одеса в ніч проти 30 червня.
Про це пише “Думська”.
Вибухи і роботу ППО було чути в різних районах міста.
Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали попередили про атаку російських безпілотників на місто.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.