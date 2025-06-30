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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5318
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1 хв

Одесу атакували безпілотники: у місті чути вибухи

Одесу атакують дрони: працює ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

⁠Атаку дронів переживала Одеса в ніч проти 30 червня.

Про це пише “Думська”.

Вибухи і роботу ППО було чути в різних районах міста.

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали попередили про атаку російських безпілотників на місто.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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