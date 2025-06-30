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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Одессу атаковали беспилотники: в городе слышны взрывы

Одессу атакуют дроны: работает ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

⁠Атаку дронов переживала Одесса в ночь на 30 июня.

Об этом пишет "Думская".

Взрывы и работу ПВО было слышно в разных районах города.

Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы предупредили об атаке российских беспилотников на город.

Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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