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Одессу атаковали беспилотники: в городе слышны взрывы
Одессу атакуют дроны: работает ПВО.
Атаку дронов переживала Одесса в ночь на 30 июня.
Об этом пишет "Думская".
Взрывы и работу ПВО было слышно в разных районах города.
Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы предупредили об атаке российских беспилотников на город.
Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.