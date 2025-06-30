ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2386
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА с Полтавской области курсом на Днепропетровщину.

  • 2 БпЛА в Харьковской области курсом на юг.

  • Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • БпЛА на востоке Донбасса курс на запад.

  • БПЛА на юге Харьковщины курсом юго-западным.

  • БПЛА на севере Харьковщины курс на юг.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы частных подземных паркингов в Киеве имеют право решать, пускать ли людей во время воздушной тревоги. Если паркинг официально включен в фонд защитных сооружений, владелец обязан предоставлять доступ для укрытия. Без такого статуса он может отказать в проходе и это не будет нарушением.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie