Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 30 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БпЛА с Полтавской области курсом на Днепропетровщину.

2 БпЛА в Харьковской области курсом на юг.

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА на востоке Донбасса курс на запад.

БПЛА на юге Харьковщины курсом юго-западным.

БПЛА на севере Харьковщины курс на юг.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы частных подземных паркингов в Киеве имеют право решать, пускать ли людей во время воздушной тревоги. Если паркинг официально включен в фонд защитных сооружений, владелец обязан предоставлять доступ для укрытия. Без такого статуса он может отказать в проходе и это не будет нарушением.

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