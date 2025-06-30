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- Украина
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Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 30 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА с Полтавской области курсом на Днепропетровщину.
2 БпЛА в Харьковской области курсом на юг.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на востоке Донбасса курс на запад.
БПЛА на юге Харьковщины курсом юго-западным.
БПЛА на севере Харьковщины курс на юг.
Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы частных подземных паркингов в Киеве имеют право решать, пускать ли людей во время воздушной тревоги. Если паркинг официально включен в фонд защитных сооружений, владелец обязан предоставлять доступ для укрытия. Без такого статуса он может отказать в проходе и это не будет нарушением.