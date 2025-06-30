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- Украина
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Харьковщину атаковали российские дроны: загорелось здание СТО
Армия РФ атаковала Харьковщину беспилотниками.
Стали известны последствия ночной вражеской атаки БПЛА в Харьковской области.
Об этом в сообщении в соцсетях написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
с. Песочин , Харьковский район. В результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.
с. Куротное , Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
г. Дергачи , Харьковский район. В результате «прилета» вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Также мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.
Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета .
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.