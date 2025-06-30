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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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962
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздались взрывы

Россияне традиционно ночью атакуют украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В ночь на 30 июня 2025 года в Харькове раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

Последние предупредили о движении российских беспилотников в Харьковской области.

Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета .

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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