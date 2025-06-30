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- Украина
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В Харькове раздались взрывы
Россияне традиционно ночью атакуют украинские города.
В ночь на 30 июня 2025 года в Харькове раздался ряд взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
Последние предупредили о движении российских беспилотников в Харьковской области.
Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета .
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.