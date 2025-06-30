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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
974
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пролунали вибухи

Росіяни традиційно вночі атакують українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У ніч проти 30 червня 2025 року у Харкові пролунала низка вибухів.

Про це інформує Суспільне. Харків та моніторингові канали.

Останні попередили про рух російських безпілотників у Харківській області.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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