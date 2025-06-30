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У Харкові пролунали вибухи
Росіяни традиційно вночі атакують українські міста.
У ніч проти 30 червня 2025 року у Харкові пролунала низка вибухів.
Про це інформує Суспільне. Харків та моніторингові канали.
Останні попередили про рух російських безпілотників у Харківській області.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.