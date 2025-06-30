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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Харківщину атакували російські дрони: спалахнула будівля СТО

Армія РФ атакувала Харківщину безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Стали відомі наслідки нічної ворожої атаки БпЛА на Харківщині. 

Про це у повідомленні у соцмережах написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • с. Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням. 

  • с. Куротне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

  • м. Дергачі, Харківський район. Внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.

Також мер Харкова Ігор Терехов додав, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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