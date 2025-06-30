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Харківщину атакували російські дрони: спалахнула будівля СТО
Армія РФ атакувала Харківщину безпілотниками.
Стали відомі наслідки нічної ворожої атаки БпЛА на Харківщині.
Про це у повідомленні у соцмережах написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
с. Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.
с. Куротне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.
м. Дергачі, Харківський район. Внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.
На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.
Також мер Харкова Ігор Терехов додав, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.