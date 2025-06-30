Астрологічний прогноз на 30 червня

Хмари

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: незважаючи на понеділок, від втілення в життя глобальних проєктів краще відмовитися, присвятивши день доведенню до ладу справ, які були розпочаті раніше.

Символ дня: хмари

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Стихія дня: метал.

Щасливее число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій — символізує вірність та сталість у почуттях.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

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За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, до раціону можна включити продукти, які прийнято вважати шкідливими, але — в міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай ягід та ранніх овочів.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії, але привороти потрібно робити лише за наявності взаємних почуттів — насильство тут неприпустиме.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому важливо запам’ятати їхній зміст.

Табу дня: не можна нікому давати — і тим більше віддавати — свій одяг.

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Цитата дня: «Спогад — різновид зустрічі» (Джебран Халіль Джебран).