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- Астрология
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Астрологический прогноз на 30 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на понедельник от воплощения в жизнь глобальных проектов лучше отказаться, посвятив день доведению до ума дел, которые были начаты ранее.
Символ дня: облака
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий — символизирует верность и постоянство в чувствах.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу
Питание дня: питание должно быть разнообразным, в рацион можно включить продукты, которые принято считать вредными, но — в меру.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но привороты нужно делать только при наличии взаимных чувств — насилие тут недопустимо.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно запомнить их содержание.
Табу дня: нельзя никому давать — и тем более отдавать — свою одежду.
Цитата дня: «Воспоминание — род встречи» (Джебран Халиль Джебран).