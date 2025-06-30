Астрологический прогноз на 30 июня

Облака

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник от воплощения в жизнь глобальных проектов лучше отказаться, посвятив день доведению до ума дел, которые были начаты ранее.

Символ дня: облака

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий — символизирует верность и постоянство в чувствах.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу

Питание дня: питание должно быть разнообразным, в рацион можно включить продукты, которые принято считать вредными, но — в меру.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и ранних овощей.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но привороты нужно делать только при наличии взаимных чувств — насилие тут недопустимо.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно запомнить их содержание.

Табу дня: нельзя никому давать — и тем более отдавать — свою одежду.

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Цитата дня: «Воспоминание — род встречи» (Джебран Халиль Джебран).