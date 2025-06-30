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- Украина
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В Мелитополе россияне открыли новый центр пропаганды
В Мелитополе оккупанты открыли новый центр пропаганды для молодежи, который финансируется из местного бюджета и работает под кураторством ФСБ.
В Мелитополе открыли новый центр пропаганды – еще один элемент системы промывания мозгов на ТОТ.
Об этом сообщили активисты движения " Желтая Лента ".
В частности, в Мелитополе открыли студию для "блоггеров", которая финансируется из местного бюджета в рамках обширной программы информационного влияния на оккупированные территории.
Один из организаторов – "военно-историческое общество РФ", хотят "воспитать молодежь в духе генетического кода победителей".
Но, несмотря на огромное финансирование, каналы в Rutube о Запорожской области едва набирают 20–30 просмотров при бюджетах в сотни тысяч рублей.
"В то же время такие центры, как этот новый мелитопольский, опасны именно из-за личной работы со студентами и школьниками, которых туда пытаются загнать, проводят индивидуальные беседы", - говорится в сообщении.
В Мелитополе сейчас в разных "образовательных" проектах работают психологи из ФСБ, скорее всего, они присоединятся и к этому центру.
Ранее в ГУР сообщили, что Россия усиливает информационный террор на оккупированных территориях.