У Мелітополі росіяни відкрили новий центр пропаганди

Мелітополь / © Associated Press

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У Мелітополі відкрили новий центр пропаганди – ще один елемент системи промивання мізків на ТОТ.

Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка".

Зокрема, у Мелітополі відкрили студію для "блогерів", яка фінансується з місцевого бюджету в рамках великої програми інформаційного впливу на окуповані території.

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Один з організаторів – "военно-историческое общество РФ", хочуть "виховати молодь у дусі генетичного коду победителей".

Але попри величезне фінансування, канали в Rutube про Запорізьку область ледь набирають 20–30 переглядів при бюджетах у сотні тисяч рублів.

“Водночас такі центри, як цей новий мелітопольський, небезпечні саме через особисту роботу зі студентами та школярами, яких туди намагаються загнати, проводять індивідуальні бесіди”, - йдеться у повідомленні.

У Мелітополі наразі в різних "освітніх" проєктах працюють психологи з ФСБ, скоріш за все вони долучаться і до цього центру.

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Раніше в ГУР повідомили, що Росія посилює інформаційний терор на окупованих територіях.