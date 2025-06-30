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У Мелітополі росіяни відкрили новий центр пропаганди
У Мелітополі окупанти відкрили новий центр пропаганди для молоді, який фінансується з місцевого бюджету та працює під кураторством ФСБ.
У Мелітополі відкрили новий центр пропаганди – ще один елемент системи промивання мізків на ТОТ.
Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка".
Зокрема, у Мелітополі відкрили студію для "блогерів", яка фінансується з місцевого бюджету в рамках великої програми інформаційного впливу на окуповані території.
Один з організаторів – "военно-историческое общество РФ", хочуть "виховати молодь у дусі генетичного коду победителей".
Але попри величезне фінансування, канали в Rutube про Запорізьку область ледь набирають 20–30 переглядів при бюджетах у сотні тисяч рублів.
“Водночас такі центри, як цей новий мелітопольський, небезпечні саме через особисту роботу зі студентами та школярами, яких туди намагаються загнати, проводять індивідуальні бесіди”, - йдеться у повідомленні.
У Мелітополі наразі в різних "освітніх" проєктах працюють психологи з ФСБ, скоріш за все вони долучаться і до цього центру.
Раніше в ГУР повідомили, що Росія посилює інформаційний терор на окупованих територіях.