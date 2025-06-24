Гороскоп любви на июль 2025 года / © Credits

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4 июля Венера покидает устойчивый Телец и переходит в воздушные Близнецы — отношения становятся легче, живее, игривее. Марс весь месяц идет по знаку Девы, добавляя разборчивости, критического взгляда и стремления к чистоте в чувствах. Страсть требует структуры, а влечение — аргументов.

С 4 июля по 31 июля мы словно играем в интеллектуальный флирт, где чувства выражаются через метафоры, а каждое сообщение — как признание между строк. Отношения могут обрести глубину и мистическую притягательность, если вы позволите чувствам быть не только красивыми, но и настоящими. Возможны важные разговоры, примирения, откровения — особенно с теми, с кем связана долгая история.

Но с 22 по 24 июля напряжение растет: Венера в Близнецах входит в конфликт с Марсом в Деве. Будьте осторожны — логика может порезать чувства, а критика задеть там, где на самом деле хочется близости. Влюбленность становится полем споров, если не выбирать сочувствие.

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Марс в Деве в течение всего месяца отвечает за инициативу и действия — сдержанные, практичные, но требовательные к деталям. Это любовь не мыльных пузырей, а ежедневных жестов, внимания, заботы. Он проверяет чувства делом: кто готов быть рядом в сложных моментах, кто может быть не только романтичным, но и надёжным.

И под занавес месяца, 31 июля Венера входит в Рак — и все меняется. Больше не хочется веселых диалогов — хочется укутаться в одеяло рядом с тем, кто умеет слушать. Июль завершится нотами уюта, привязанности, теплой памяти. Это время для глубоких признаний, встреч с прошлым и укоренения отношений.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Июль подталкивает вас к честному разговору о своих чувствах. Ваше сердце ищет вдохновения. Венера в Близнецах активирует сферу общения — любовные чувства могут вспыхнуть в переписке, случайной фразе, на прогулке. Ищите роман в движении, а искренность вам поможет — она станет магнитом. В конце месяца возможен конфликт между желанием свободы и внутренним напряжением. Главное — не рубить с плеча. К концу июля возможно возникновение глубокой привязанности.

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ТЕЛЕЦ

Любовь уходит из зоны привычного. С начала месяца отношения становятся менее стабильными, но более живыми. Венера помогает вам осознать: чувства не принадлежат, они дышат. Первая декада месяца — вспышка, вторая — оформление, третья — буря. Важно говорить прямо, без обиняков. Вам хочется стабильности, но июль внесет всплески желания перемен. Можно влюбиться внезапно или пересмотреть старые отношения. С конца месяца — романтика уходит вглубь и начинается идеальное время для уединения вдвоем.

БЛИЗНЕЦЫ

Месяц легкости и юмора. Возможны неожиданные романы, смена ролей в отношениях, новая страсть. Но в третьей декаде июля возрастает вероятность разрыва отношений из-за вспышек ревности. Не пытайтесь все проконтролировать: июль учит слушать не только голос любимого, но и свое сердце. Будьте готовы к сюрпризам со стороны партнера, его или вашей внезапной влюбленности, кармическим встречам. Важно не запутаться в желаниях, удержать суть за игрой.

РАК

Вы можете испытывать чувства, о которых не решаетесь говорить. Возможны тайные симпатии, ностальгия по бывшим. Вы как будто наблюдаешь чувства со стороны, но 31 июля Венера входит в ваш знак и открывает благоприятный период в личной жизни. Завершение месяца принесет ясность в том, что выбираете, что готовы отпустить, а что — открыть миру. Во второй половине июля возможно возвращение к прошлым чувствам, встречам, переосмысление старых историй.

ЛЕВ

Любовь в июле уходит в подтексты. Вас тянет к людям, с которыми легко. Не бойтесь открыться, проявить заботу, пригласить любимого в свой внутренний мир. Дружба может внезапно превратиться в роман, или наоборот — роман отыграется как дружеское сближение. Венера вдохновляет на легкость, но не забывайте, что в конце месяца вы можете попасть в водоворот страстей и там будет жарко. В конце месяца — ревность или выбор между двумя партнерами.

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ДЕВА

Вы чувствуете, что дела сердечные требуют порядка. Венера весь месяц может расшатывать привычный уклад, а Марс в вашем знаке делает вас активнее, смелее, даже более дерзкими, что может подтолкнуть к борьбе за любовь. Инициатива и решительность за вами. Главное — не переоценить логику и не обесценить чувства. В любви будут испытания на искренность и страсть — но все, что истинно, пройдет проверку. В конце июля проявите гибкость, уступите любимому человеку.

ВЕСЫ

Венера — ваш управитель — почти весь июль легка, воздушна, романтична. Страсть уходит на второй план. Любовь зовет в дорогу, к новым идеям, к тем, кто говорит вашим языком. Возможен флирт на расстоянии, в путешествии, в обучении. В поездках или командировках вы можете привлечь кого-то неординарного, экстравагантного. Но будьте осторожны: не превращайте чувства в анализ. В конце месяца вас ждет непростой выбор: любовь или комфорт. И решение будет неожиданным.

СКОРПИОН

Июль зовет вас мечтать, вдохновляться, влюбляться. Венера создает светлое поле общения и легкости. Отличное время для романтических поездок или переписок. Вторая половина июля может вскрыть старые страсти, тянущиеся из прошлого. В отношениях — поворотный момент. Или ближе, чем когда-либо, или — прощание. В конце месяца будьте внимательны к нуждам партнера — он может захотеть больше уюта и тепла. Домашние и семейные дела выходят на первый план.

СТРЕЛЕЦ

Венера и Марс играют на твоей чувствительной струне. Венера в оппозиции к вашему знаку вызывает влечение к противоположностям: притягивает не таких, как вы. Марс дает напряжение. Энергии планет могут дать судьбоносные встречи, бурные романы, а также важные развязки в существующих отношениях. Хорошее время для важного шага в отношениях или внутреннего осознания, чего вы на самом деле хотите. Конец месяца — вызов: как установить баланс между свободой и страстью.

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КОЗЕРОГ

Ваша любовь становится более детальной. Вы увидите, где что работает, а где — только казалось. Венера зовет вас на пересмотр границ и обязанностей в личных взаимоотношениях. Первая неделя июля дает шанс на глубокое сближение. Вторая — возможность отпустить иллюзии. Третья — настоящая проверка чувств. В конце месяца важно слушать сердце, а не совершать/не совершать поступки из-за страха. Будьте честны и с собой, и с партнером. Позвольте себе быть душевнее и мягче в разговорах.

ВОДОЛЕЙ

Июль провоцирует на неожиданные чувства. Новые знакомства, вспышки вдохновения, признания, о которых и не мечталось. Но к концу месяца энергия притихает: возможен внутренний поворот, когда вы осознаете, что любовь может быть не только свободной, но и надежной. Поднимаются темы ответственности, ожиданий и, если вы готовы — глубокого сближения. Во второй половине июля вас может потянуть в прошлое. Не сопротивляйтесь: это шанс исцелить старую рану и открыть сердце заново.

РЫБЫ

Вы чувствуете вдохновение, влечение к переменам, тягу к людям, которые отражают вашу уникальность, усиливают романтический поток, интуицию, сны о любви. Первая половина месяца — порыв, вторая — столкновение интересов. Вы на перекрестке. И каждая дорога ведет к росту. Важно не идеализировать, но позволить чувствам быть. Вы можете тосковать по прошлому или погружаться в мечту. Вторая половина месяца — шанс на исцеление старой раны. Конец июля приглашает укоренить сказку: возможно — в уютном реальном союзе.