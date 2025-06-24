Гороскоп кохання на липень 2025 року / © Credits

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4 липня Венера залишає стійкий Телець і переходить у повітряні Близнята — стосунки стають легшими, жвавішими, грайливішими. Марс весь місяць йде за знаком Діви, додаючи розбірливості, критичного погляду та прагнення до чистоти у почуттях. Пристрасть потребує структури, а потяг — аргументів.

Від 4 липня до 31 липня ми ніби граємо в інтелектуальний флірт, де почуття виражаються через метафори, а кожне повідомлення як визнання між рядками. Взаємини можуть набути глибини та містичної привабливості, якщо ви дозволите почуттям бути не тільки красивими, а й справжніми. Можливі важливі розмови, примирення, одкровення, особливо з тими, з ким пов’язана довга історія.

Але від 22 до 24 липня напруженість зростає: Венера в Близнятах входить у конфлікт із Марсом у Діві. Будьте обережні — логіка може порізати почуття, а критика зачепити там, де насправді хочеться близькості. Закоханість стає полем суперечок, а то й вибирати співчуття.

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Марс у Діві протягом усього місяця відповідає за ініціативу та дії — стримані, практичні, але вимогливі до деталей. Це кохання не мильних бульбашок, а щоденних жестів, уваги, турботи. Він перевіряє почуття справою: хто готовий бути поряд у складних моментах, хто може бути не лише романтичним, а й надійним.

І під завісу місяця, 31 липня, Венера входить у Рак — і все змінюється. Більше не хочеться веселих діалогів — хочеться закутатись у ковдру поруч із тим, хто вміє слухати. Липень завершиться нотами затишку, уподобання, теплої пам’яті. Це час для глибоких зізнань, зустрічей з минулим та укорінення відносин.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астролога Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Липень підштовхує вас до чесної розмови про свої почуття. Ваше серце шукає наснаги. Венера у Близнятах активує сферу спілкування — кохання почуття можуть спалахнути у листуванні, випадковій фразі на прогулянці. Шукайте роман у русі, а щирість вам допоможе — вона стане магнітом. Наприкінці місяця можливий конфлікт між бажанням свободи та внутрішньою напруженістю. Головне — не рубати з плеча. До кінця липня можливе виникнення глибокої прихильності.

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ТЕЛЕЦЬ

Кохання йде із зони звичного. Від початку місяця взаємини стають менш стабільними, але живішими. Венера допомагає вам зрозуміти: почуття не належать, вони дихають. Перша декада місяця — спалах, друга — оформлення, третя — буря. Важливо говорити прямо, без натяків. Вам хочеться стабільності, але липень внесе сплески бажання змін. Можна закохатися раптово або переглянути старі стосунки. Від кінця місяця романтика йде вглиб і починається ідеальний час для усамітнення вдвох.

БЛИЗНЯТА

Місяць легкості та гумору. Можливі несподівані романи, зміна ролей у стосунках, нова пристрасть. Але в третій декаді липня зростає ймовірність розриву взаємин через спалахи ревнощів. Не намагайтеся все проконтролювати: липень вчить слухати не тільки голос коханого, але і своє серце. Будьте готові до сюрпризів з боку партнера, його або вашої раптової закоханості, кармічних зустрічей. Важливо не заплутатися в бажаннях, утримати суть за грою.

РАК

Ви можете відчувати почуття, про які не наважуєтеся говорити. Можливі таємні симпатії, ностальгія за колишніми. Ви ніби спостерігаєте почуття з боку, але 31 липня Венера входить у ваш знак і відкриває сприятливий період в особистому житті. Завершення місяця принесе зрозумілість у тому, що вибираєте, що готові відпустити, а що відкрити світові. У другій половині липня можливе повернення до минулих почуттів, зустрічей, переосмислення старих історій.

ЛЕВ

Кохання у липні йде в підтексти. Вас тягне до людей, із якими легко. Не бійтеся відкритися, виявити турботу, запросити коханого у свій внутрішній світ. Дружба може раптово перетворитись на роман, або навпаки — роман відіграється як дружнє зближення. Венера надихає на легкість, але не забувайте, що в кінці місяця ви можете потрапити у вир пристрастей — і там буде спекотно. Наприкінці місяця — ревнощі чи вибір між двома партнерами.

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ДІВА

Ви відчуваєте, що серцеві справи вимагають ладу. Венера весь місяць може розхитувати звичний уклад, а Марс у вашому знаку робить вас активнішими, сміливішими, навіть більш зухвалими, що може підштовхнути до боротьби за кохання. Ініціатива та рішучість за вами. Головне — не переоцінити логіку та не знецінити почуття. У коханні будуть випробування на щирість і пристрасть — але все, що є істинним, пройде перевірку. Наприкінці липня виявите гнучкість, поступіться коханій людині.

ТЕРЕЗИ

Венера — ваш управитель — майже весь липень легка, повітряна, романтична. Пристрасть йде на другий план. Любов кличе в дорогу, до нових ідей, до тих, хто говорить вашою мовою. Можливий флірт на відстані, в подорожі, в навчанні. У поїздках або відрядженнях ви можете залучити когось неординарного, екстравагантного. Але будьте обережними: не перетворюйте почуття на аналіз. Наприкінці місяця на вас чекає непростий вибір: любов чи комфорт. І рішення буде несподіваним.

СКОРПІОН

Липень кличе вас мріяти, надихатися, закохуватися. Венера створює світле поле спілкування та легкості. Відмінний час для романтичних поїздок чи листування. Друга половина липня може розкрити старі пристрасті, що тягнуться з минулого. У стосунках — поворотний момент. Або ближче, ніж будь-коли, або — прощання. Наприкінці місяця будьте уважними до потреб партнера — він може захотіти більше затишку та тепла. Домашні та сімейні взаємини виходять на перший план.

СТРІЛЕЦЬ

Венера та Марс грають на твоїй чутливій струні. Венера в опозиції до вашого знака викликає потяг до протилежностей: притягує не таких, як ви. Марс дає напруженість. Енергії планет можуть дати доленосні зустрічі, бурхливі романи, а також важливі розв’язки у стосунках. Гарний час для важливого кроку у відносинах чи внутрішнього усвідомлення, чого ви насправді хочете. Кінець місяця — виклик: як встановити баланс між свободою та пристрастю.

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КОЗОРІГ

Ваше кохання стає більш детальним. Ви побачите, де що працює, а де тільки здавалося. Венера кличе вас на перегляд кордонів та обов’язків у особистих взаєминах. Перший тиждень липня дає шанс на глибоке зближення. Друга — можливість відпустити ілюзії. Третій — справжня перевірка почуттів. Наприкінці місяця важливо слухати серце, а не робити/не робити вчинки через страх. Будьте чесними і з собою, і з партнером. Дозвольте собі бути душевнішими і м’якшими в розмовах.

ВОДОЛІЙ

Липень провокує несподівані почуття. Нові знайомства, спалахи натхнення, зізнання, про які й не мріялося. Але до кінця місяця енергія принишує: можливий внутрішній поворот, коли ви усвідомлюєте, що кохання може бути не тільки вільним, а й надійним. Порушуються теми відповідальності, очікувань і, якщо ви готові, — глибокого зближення. У другій половині липня вас може потягнути у минуле. Не чиніть опір: це шанс зцілити стару рану і відкрити серце заново.

РИБИ

Ви відчуваєте натхнення, потяг до змін, потяг до людей, які відображають вашу унікальність, посилюють романтичний потік, інтуїцію, сни про кохання. Перша половина місяця — порив, друга — зіткнення інтересів. Ви на перехресті. І кожна дорога веде до зростання. Важливо не ідеалізувати, але дозволити почуттям бути. Ви можете сумувати за минулим або занурюватися в мрію. Друга половина місяця — шанс на лікування старої рани. Кінець липня запрошує вкорінити казку: можливо, у затишному реальному союзі.