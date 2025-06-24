Українська розвідка готується до маневрів Росії та Білорусі

Військові навчання Білорусь / © Associated Press

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Вересневі спільні військові навчання Росії та Білорусі створюють підґрунтя для зростання безпекових ризиків на українському кордоні.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону,

За його словами, цей напрямок залишається загрозливим незалежно від того, проводяться там військові маневри чи ні.

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«Цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим для України — незалежно від того, чи проводяться там навчання, чи ні. Така ситуація зберігатиметься доти, доки Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти нашої держави», — підкреслив він.

Він вважає, що особливою небезпекою є активна фаза навчань у вересні, під час якої загроза ескалації істотно зросте. Українська розвідка в цей період зосередиться на визначенні точного складу та розташування російських військових формувань, що беруть участь у спільних маневрах.

Демченко наголосив, що для протидії цим загрозам необхідно посилювати оборонні можливості України на кордоні та у прикордонних районах. Він зазначив, що це стосується і фортифікаційних споруд, які мають створювати надійний захист у разі можливого загострення ситуації з білоруського напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія та Білорусь зменшили масштаб навчань «Захід-2025» і перенесли основну фазу подалі від кордону з НАТО, щоб показати Заходу, що не прагнуть ескалації й намагаються виглядати стримано.

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