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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2 хв

Чи прорве РФ північний кордон України під час навчань у Білорусі — думка Жоріна

Жорін оцінив, чи може РФ вторгнутися на Чернігівщину, Київщину, Житомирщину чи Рівненщину під час навчань у Білорусі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Загроза наступу з Білорусі

Загроза наступу з Білорусі

У Білорусі відбудуться нові спільні навчання з РФ Захід-2025, заплановані на вересень 2025 року.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін припустив, що під навчання в Білорусі РФ має план щодо наступу на нашу територію

На його думку, саме для цього ці навчання й організовані.

«Все залежить від їхніх сил та засобів, а також наших можливостей протистояти ворогу ще на одному напрямку», — написав Жорін у Telegram.

У коментарі Times of Ukraine він прокоментував, чи існує ймовірність, що під час цих навчань російська війська можуть спробувати прорватися через північний кордон України.

«Загроза така існує. Чи буде це — насправді я впевнений в тому, що навіть росіяни ще для себе не прийняли рішення, чи робити цю спробу, чи не робити? Вони, скоріш за все, будуть приймати це рішення вже ближче до того часу. Знову ж таки з урахуванням взагалі порядку сил та засобів наших і їхніх», — пояснив заступник командира 3-ї ОШБР.

На його думку, наразі головна мета цих навчань — аби Україна теж тримала свої війська на північному кордоні і не могла їх вивільнити на інші напрямки.

«Проте якщо вони побачать в нас на той момент недостатньо сил, то вони, я думаю, можуть прийняти таке рішення і спробувати прорвати кордон в цьому напрямку. Це безумовно Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина», — каже Жорін.

За його словами, у РФ є ще старий план, з 2022 року, за якии росіяни планували швидко дійти до основних наших логістичних шляхів, тим самим перерізавши основні траси і логістику з західної частини України в східну частину.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, чи є загроза для України з боку Білорусі.

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