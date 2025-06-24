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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі ракета влучила біля поїзду Одеса-Запоріжжя: перші кадри з місця

Постраждали пасажири.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Потяг / Фото ілюстративне

Потяг / Фото ілюстративне / © Getty Images

У Дніпрі російська ракета влучила поблизу потягу, який прямував з Одеси. Постраждали пасажири.

Про це в Мережі повідомила одна з постраждалих пасажирок.

«Влучили прямо по потягу. Дуже багато людей постраждалих», — розповіла Єлизавета.

Постраждала пасажирка / Фото з Мережі

Постраждала пасажирка / Фото з Мережі

Відомо, що поїзду залишалось доїхати до вокзалу в Дніпрі близько 15 хвилин.

В «Укрзалізниці» підтвердили, що внаслідок атаки було пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади «швидкої». «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

У поїзді вибило вікна / © Дніпро Оперативний

У поїзді вибило вікна / © Дніпро Оперативний

Потяг Одеса-Запоріжжя / Фото з Мережі

Потяг Одеса-Запоріжжя / Фото з Мережі

Внаслідок удару постраждав потяг / Фото з Мережі

Внаслідок удару постраждав потяг / Фото з Мережі

Дата публікації
Кількість переглядів
1103
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